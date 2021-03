Jóvenes en el condado de LA son los que más se siguen contagiando por coronavirus

La mayoría de nuevos casos de coronavirus que se están registrando últimamente en el condado de Los Ángeles son de residentes jóvenes, según dijeron las autoridades este sábado.

“Aunque estamos haciendo un buen progreso en nuestros esfuerzos de vacunación, estamos entrando en un momento potencialmente peligroso si las personas bajan la guardia“, dijo la directora de salud del condado de Los Ángeles, Barbara Ferrer, en un comunicado.

La advertencia de Ferrer llega después de que más negocios volvieran a abrir su servicio en el interior debido a que la región pasó a nivel rojo, menos restrictivo que el violeta según la codificación por colores del estado.

“Mucha gente joven está socializando con personas que no son miembros del hogar, lo que genera preocupación porque los jóvenes asintomáticos están ayudando sin saberlo a propagar el virus a personas más vulnerables”, añadió Ferrer.

New COVID-19 Cases Continue to Be Highest Among People Under 50 and COVID-19 Deaths Highest Among People Over 50. Public Health Reports 56 New Deaths and 521 New Confirmed Cases of COVID-19 in L.A. County. View https://t.co/SQ26u54V9H for More Information. pic.twitter.com/ZI6FMfrvck

— LA Public Health (@lapublichealth) March 20, 2021