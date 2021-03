VIDEO: Árbitro se desploma dramáticamente en pleno partido de baloncesto colegial

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Uno de los partidos más importantes del torneo nacional de baloncesto colegial de la NCAA se vio interrumpido este martes por causas de fuerza mayor cuando uno de los árbitros se desplomó durante una jugada, causando un enorme susto.

El oficial Bert Smith empezó a tambalearse mientras caminaba cerca de una banca.

The scene before referee Bert Smith collapsed is so scary as he stumbles around the possession before. Hope he will be okay! #MarchMadness pic.twitter.com/GirPpX37J3 — Ride The Pine (@RTPSports) March 30, 2021

Segundos después cayó estrepitosamente de espaldas golpeándose la cabeza contra la duela del estadio Lucas Oil de Indianapolis, donde Gonzaga y USC se enfrentaban por el boleto al Final Four.

La imagen del árbitro cayendo fue dramática y llegó una semana después de que la NCAA se puso de luto por la muerte de un jugador de la universidad de Grand Canyon y otras dos personas en un choque de carretera.

Bert Smith, veteran NCAA official, just collapsed on the court. He's now on his feet. pic.twitter.com/BOhBvJT01U — Timothy Burke (@bubbaprog) March 30, 2021

El árbitro no mostraba movimiento alguno tras la caída, pero felizmente empezó a mover las piernas. Cinco minutos más tarde fue trasladado en camilla al vestidor para recibir más atención y ya le veía consciente.

Official Bert Smith was conscious while being taken off on a stretcher after collapsing on the court during USC-Gonzaga. pic.twitter.com/BsX6XCiwCA — SportsCenter (@SportsCenter) March 30, 2021

Según los primeros reportes, Smith dijo que se sintió mareado antes de caer.