Blake Shelton lanzó su propia línea de Hard Seltzers

El cantante de country Blake Shelton anunció que se asoció con el fabricante de vodka Smithworks para crear su propia línea de limonada con agua mineral llamada Smithworks Hard Seltzer Lemonade.

“Estoy emocionado de anunciar oficialmente el lanzamiento de la limonada Hard Seltzer de Smithworks, cada sabor inspirado en un lugar que es mi hogar, el Heartland”, dice Shelton.

“Hecho con orgullo y arraigado en los valores de Heartland, Smithworks y yo queremos celebrar con nuevas bebidas y viejos amigos”, dijo Blake Shelton. ” Nuestros nuevos seltzers duros Smithworks saben a sol líquido. Con los sabores de la limonada fresca y refrescante, es la manera perfecta de relajarse y refrescarse este verano”.

