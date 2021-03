Dinero fácil, pagan $1,000 por ver películas del Agente 007, James Bond

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Todavía es tiempo de confinamiento y tal vez sea una buena oportunidad para ganar $1,000 dólares viendo todas las películas de James Bond, el agente británico con licencia para matar.

Para celebrar el lanzamiento de la película número 25 de James Bond, No Time to Die, el sitio Nerd Bear pagará a un súper fanático $1,000 para ver las 24 películas, desde Dr. No hasta Spectre.

No Time To Die saldrá a la venta hasta el 30 de septiembre de 2021 pero Nerd Bear quiere calentar el ambiente y por eso busca a un apasionado del cine para que vea más de 51 horas de películas, estelarizadas por los 7 diferentes actores que han dado vida al personaje de 007.

El sitio quiere que el ganador sea un amante de la franquicia, que preste mucha atención a los detalles, que tenga tiempo para ver las 24 películas durante un período de 30 días y que tenga un seguimiento activo en las redes sociales para que pueda mantenerlos actualizados sobre la marcha.

Las películas que estarán viendo son:

Dr. No (1962)

Desde Rusia con amor (1963)

Goldfinger (1964)

Bola de trueno (1965)

Solo se vive dos veces (1967)

Al servicio secreto de Su Majestad (1969)

Los diamantes son para siempre (1971)

Vive y deja morir (1973)

El hombre de la pistola de oro (1974)

El espía que me amó (1977)

Moonraker (1979)

Solo para tus ojos (1981)

Octopussy (1983)

Una vista para matar (1985)

Las luces del día vivientes (1987)

Licencia para matar (1989)

GoldenEye (1995)

El mañana nunca muere (1997)

El mundo no es suficiente (1999)

Muere otro día (2002)

Casino Royale (2006)

Quantum of Solace (2008)

Skyfall (2012)

Espectro (2015)

El elegido recibirá una tarjeta de regalo de Amazon de $100 para alquilar las películas en Amazon Prime. Al completar la hoja de trabajo, también recibirá $1000 y una tarjeta de regalo AMC de $50 para que pueda ver el lanzamiento de No Time To Die en el momento del estreno.

Los solicitantes deben tener 18 años o más y ser ciudadanos estadounidenses o contar residencia permanente para solicitar este trabajo. El proceso de solicitud se cierra a las 12 pm del 16 de abril de 2021. Más detalles AQUÍ.

