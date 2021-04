¿Qué hago si aún no recibo mi tercer cheque de estímulo?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

De acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) más de 127 millones de personas han recibido su tercer pago de estímulo con el que harán frente a las afectaciones económicas provocadas por el coronavirus.

Muchos hogares ya lo están usando para el pago de facturas, salud, alimentación vivienda y no falta quien ha tenido la oportunidad de ahorrar, invertir o hasta para usarlo en actividades recreativas.

Sin embargo el ISR se ha encontrado con algunos problemas para entregar todos los cheques de estímulo, pero sigue trabajando para distribuirlos lo más rápido posible mientras procesa simultáneamente las declaraciones de impuestos de 2020.

El sitio CNBC Make It publicó que si aún no has recibido el tuyo esto es lo que requieres saber.

Qué hacer si el pago se envió a una cuenta bancaria incorrecta

En el caso de que el IRS envíe los fondos a cuentas bancarias equivocadas (como ya ha sucedido en pagos anteriores de la segunda entrega) los fondos se enviarán de regreso a la agencia y luego se volverán a emitir como un cheque en papel o una tarjeta de débito y se enviarán a la dirección del contribuyente que la agencia tenga registrada.

El caso de los beneficiarios del Seguro Social

Aproximadamente 30 millones de personas que reciben beneficios del Seguro Social, se vieron afectados por un retraso de envío de información al ISR, pero la agencia ya debió haber recibido los datos necesarios para enviar los pagos y anunció que muchos beneficiarios del Seguro Social y muchos otros que normalmente no presentan impuestos comenzarán a recibir sus cheques de estímulo el 7 de abril.

Monitorea tu pago

Quien no ha recibido su pago puede rastrear el estatus utilizando la herramienta Get My Payment del IRS, que se actualiza una vez al día.

Al revisar la información es probable encontrarse con uno de estos mensajes:

“Estado de pago” – Muestra la fecha en que se procesó el pago e informa si recibirás fondos por depósito directo o por correo. Si la herramienta dice que eres elegible para un pago, pero no muestra una fecha, eso indica que el IRS aún no ha procesado el pago. Esto no quiere decir que recibirás uno, solo que lo obtendrás en una entrega futura de pagos.

“Estado de pago no disponible” – Quiere decir que el IRS no ha determinado tu elegibilidad o que no eres elegible en absoluto.

“Necesito más información” – Puede indicar dos cosas: que el IRS no tiene la información de tu cuenta y tu pago aún no ha sido procesado, o que el servicio postal no pudo entregar tu pago y fue devuelto al IRS.

Por qué el IRS podría enviar una cantidad incorrecta

Los terceros pagos de estímulo se basarán en los ingresos de 2020. Si recibes un pago antes de que la agencia procese la declaración del año pasado, pero calificas para obtener más dinero en función de tus ingresos de 2020, la agencia completará el pago de estímulo en algún momento de este año.

Los contribuyentes no tienen que hacer nada para obtener todo el dinero al que tienen derecho si son elegibles, excepto presentar sus declaraciones de 2020.

Es importante consultar la herramienta Get My Payment, donde se mostrará la información actualizada cuando esté disponible.

