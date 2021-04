Un clérigo de Florida acusado de abuso sexual a una menor: su madre encontró fotos explícitas

Un clérigo de Deerfield Beach fue arrestado tras ser acusado de agresión sexual a una menor. Junior Augustin, de 34 años, está acusado de agresión sexual y comportamiento lascivo después de que una mujer encontrara mensajes y fotos explícitos en teléfono celular de su hija adolescente.

Una investigación preliminar de la Oficina del Sheriff de Broward arrojó que una niña de 16 años se estaba quedando en la casa de Augustin para ayudar a cuidar a sus ocho hijos mientras su esposa estaba en el hospital.

Broward County preacher Junior Augustin charged with sexual battery of a teen who babysat his eight kids while his wife was hospitalized https://t.co/ujOVPPzPUv

Los familiares confirmaron que la víctima también es la ahijada de Augustin. “Simplemente nos hace sentir que este mundo es muy malvado”, decía la hermana de la niña en declaraciones a los medios.

Según las autoridades, la adolescente estuvo en la casa del clérigo desde enero hasta finales de febrero. En marzo, cuando la joven regresó a su casa, su madre relató que notó que actuaba de forma sospechosa.

Tras revisar el teléfono celular de la adolescente, la mujer encontró fotos y mensajes sexualmente explícitos que Augustin y su hija se habían enviado a través de aplicaciones celulares.



The teen was staying at Junior Augustin's home to help babysit his eight children while his wife was in the hospital. https://t.co/blVWHHK1Zt

— WPEC CBS12 News (@CBS12) March 31, 2021