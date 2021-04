Tras más de un mes en obras, Kamala Harris finalmente se mudará a la mansión vicepresidencial

Kamala Harris, primera vicepresidenta en la historia de Estados Unidos, tuvo que posponer por más de un mes su mudanza al Observatorio Naval, pero a partir de la próxima semana ya podrá vivir ahí.

La mansión vicepresidencial fue sometida a diversos trabajos de restauración tras la salida de Mike Pence, lo que llevó a Kamala a vivir temporalmente en la Blair House, un suceso que la llenó de frustración.

La noticia sobre su próxima mudanza fue dada a conocer por Symone Sanders, su portavoz, quien compartió que en el transcurso de los siguientes días el Observatorio Naval recibirá a la que será su inquilina por los próximos cuatro años.

“La vicepresidenta y el segundo caballero se mudarán a la residencia vicepresidencial en el Observatorio Naval la próxima semana. La mudanza se retrasó inicialmente para permitir reparaciones en la casa, las cuales son más fáciles de realizar cuando las casa está desocupada”, compartió Sanders por medio de Twitter.

A continuación detalló que las obras incluyeron la restauración de diversos elementos que ya se encontraban muy deteriorados.

“Las reparaciones incluyeron el mantenimiento del sistema HVAC, el reemplazo de los revestimientos de las chimeneas y la restauración de algunos de los pisos de madera”, continuó Biden en su mensaje.

