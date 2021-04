Esta es la multa que impuso la NBA contra Kevin Durant por lenguaje ofensivo y despectivo

Como ya era de suponerse, la NBA impuso una considerable multa contra la estrella de los Brooklyn Nets Kevin Durant, por usar un lenguaje ofensivo y despectivo en redes sociales.

El alero deberá cancelar un total de 50,000 dólares, tal como indicó la NBA en un comunicado publicado durante este viernes.

La sanción se debe a los mensajes que Durant le envió al actor Michael Rapaport. Los textos fueron publicados por el intérprete a inicios de la semana.

I receive threats and disgusting messages DAILY, but never in my wildest dreams did I think @KDTrey5 would be among them. The 🐍 himself is now threatening me, bringing up my wife and wants to fight. This is supposed to be America’s sweetheart right? #ImDaRealMVP pic.twitter.com/l1VQfGMMRF

