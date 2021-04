El LAUSD abre 25 sitios de vacunación contra el COVID-19

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ivette y David Girón llegaron ayer por la mañana a una preparatoria del sur de los Ángeles para ponerse la vacuna contra el COVID-19.

Ivette, quien trabaja como asistente de maestros, dijo que la directora de la escuela de su hijo de 7 años les avisó que en George Washington Preparatory School, del sur de Los Ángeles, estarían inmunizando a familiares de los estudiantes.

Tras ello, junto a su esposo David, quien trabaja como personal de seguridad, no dudaron y pidieron permiso en sus empleos para obtener la primera dosis de la vacuna Pfizer.

“Nos estamos vacunando por el bien de nuestros hijos y nuestras familias”, expresó Ivette. “No dolió cuando nos la pusieron… Estamos muy emocionados porque ahora empezamos a ver un futuro mejor”.

David dijo que en noviembre se contagiaron del COVID-19 pero para fortuna de la familia, sus síntomas fueron leves y pudieron recuperarse en casa. Sus dos hijos Anthony, de 7 y Madeline, 5, no se enfermaron del virus.

Al lugar, también llegó Adrián Ramos, de 17 años y estudiante de la preparatoria George Washington, para ser inmunizado. Contó que sus padres ya están vacunados y que le había dicho a su familia que en cuanto se presentara la oportunidad él también lo haría.

“Tengo muchos amigos que se sienten nerviosos para vacunarse y les quiero demostrar que está bien recibirla”, dijo el joven.“Hasta ahorita no me duele nada y me siento bien”.

El joven se animó a motivar a otros adolescentes mayores de 16 años a vacunarse asegurando que es por el bien de toda la comunidad.

“Los doctores que hicieron estas investigaciones son expertos y ya han hecho pruebas en el pasado. Todo está bien con la vacuna”, agregó.

A partir del 15 de abril, en California ya todas las personas mayores de 16 años serán elegibles para vacunarse.

La inmunización en áreas como el sur y sureste de Los Ángeles es primordial ya que los números demuestran que en estas áreas, que tienen comunidades principalmente de color, solo el 20% de la población adulta ha sido inoculada, dijo Austin Beutner, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD).

“Pero si vamos al centro de Bel Air, alrededor del 50% de adultos están vacunados”, aseveró el superintendente en conferencia de prensa.

Beutner dijo que estas comunidades con bajos números de vacunas también han sido severamente impactadas por el contagio del COVID-19.

“Hemos visto muertes cinco y 10 veces más altas que en otras comunidades de Los Ángeles”, indicó Beutner.

Escuelas se convierten en sitios de vacunación

Para cerrar esta brecha de falta de vacunación en áreas con menos recursos, el LAUSD abrirá 25 centros de vacunación en escuelas del distrito. Estos lugares planean inmunizar a familiares de los estudiantes y residentes de las áreas. Este es el resultado de un esfuerzo para reabrir las escuelas de la manera más segura posible.

Los dos primeros de estos centros en abrir el miércoles fueron en las preparatorias George Washington en el sur de Los Ángeles y Abraham Lincoln en el este de Los Ángeles.

Los sitios fueron abiertos en colaboración con St. John’s Well Child and Family Center, que está proporcionando las dosis de la vacuna y el personal clínico para administrar las inyecciones, mientras que el LAUSD continúa haciendo el alcance a la comunidad escolar y brinda el apoyo operativo en las escuelas.

Jim Mangia, director de St. John’s, dijo que cuentan con 20 clínicas en las áreas más necesitadas de Los Ángeles y tres clínicas móviles.

Sin embargo, indica que ellos experimentaron de primera mano la falta de vacunas.

“En enero abrimos para empezar a vacunar pero no teníamos vacunas”, expresó aseverando que lucharon para que estas llegaran a sus clínicas.

Una vez que lo hicieron no se han detenido y hasta el momento están administrado 30,000 dosis por semana.

“No está bien que las comunidades latinas y afroamericanas estén siendo hospitalizadas y mueran en números desproporcionados y no tengan acceso a las vacunas”, dijo Mangia.

Inicialmente solo se habían programado dos sitios de vacunas pero gracias a una asociación con la Federación de Trabajadores del Condado de Los Ángeles y las Clínicas Comunitarias del Noreste, se logró aumentar el número a 25 sitios.

Ron Herrera, presidente de la federación, dijo: “Por fin estamos llegando a ver una luz al final del túnel con más personas vacunadas”.

“Este programa no debería ser llamado programa piloto, debería ser llamado una necesidad”, indicó.

Las autoridades de salud federales, estatales y del condado han acordado garantizar que estos sitios escolares reciban suficientes dosis de la vacuna.

Por su parte, Beutner dijo que el acceso a las vacunas es el camino a la recuperación en las escuelas. Las familias de los estudiantes ya no temerán por mandar a los niños a los salones de clases.

Aquellos familiares que tienen problemas de transporte, idioma, falta de acceso a la tecnología o desconocen los lugares de vacuna ya podrán acercarse a una de estas escuelas para recibirla.

El viernes 9 de abril abrirá el próximo centro de vacunación en la escuela intermedia Henry T. Gage, con la ayuda de las Clínicas Comunitarias del Noreste, para servir a las familias de Huntington Park.

Poco después, se abrirá otro centro en la South East Senior High School en South Gate en asociación con la Weingart Foundation y el John Wesley Community Health Institute Inc.

Eventualmente se abrirán más escuelas participantes que incluyen las preparatorias Manual Arts, Jefferson y Hollywood hasta llegar a los 25 en total.

@LASchools Vaccination sites listed here. To find one or make an appointment call (213) 328-3958.

Lista de escuelas que tendrán centros de vacunas contra el #COVID19 pic.twitter.com/bndlb1OOJN — Jacqueline García (@jackiereporter) April 7, 2021

Para saber cual es su sitio más cercano de vacunación familiar o para programar una cita llame al (213) 328-3958.