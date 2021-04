Don Francisco confesó que se arrepiente de algo que le hizo a Jennifer Lopez

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Como te contamos, Mario Kreutzberger, conocido por todos como Don Francisco, estuvo esta mañana en ‘Hoy Día‘, el show matutino de Telemundo, inaugurando la nueva serie ‘Uno Para Todos’… Entre todo lo que contó durante más de una hora, el animador confesó que se arrepiente de algo que le hizo a Jennifer Lopez.

Sí, la estrella chilena le dijo a Nicole Suárez, Arantxa Loizaga, Adamari López y Nacho Lozano, todos sentados al rededor de una mesa redonda, que una de las peores entrevistas que hizo fue a JLo, cuando la estrella lo visitó en ‘Sábado Gigante’. Aseguró que no la trató como se merecía, por el simple hecho de no hablar bien español.

Esta incómoda situación fue hace 30 años, cuando la familia Quintanilla lo visitó con López para presentarla como la actriz que haría de ‘Selena’ en la película oficial.

“La entrevisté en ‘Sábado Gigante’, y me arrepiento siempre porque no me comporté bien con ella, porque no hablaba casi nada de español, ahora habla bastante español, y yo no tuve paciencia, no me comporté como debía, y de eso siempre me arrepentí porque no tenía por qué hacerlo”, les confesó Don Francisco.

Esa fue la primera, la última y la única entrevista que le hizo a la ‘Diva del Bronx’, porque aunque aseguró que Jennifer no debe tener la menor idea de que él está arrepentido, sí esta seguro que no querrá volver a sentarse a su lado.

“Ella no quería volver, ni verme en pintura“, explicó Don Francisco, ante la risa de los entrevistadores de imaginarse el momento que habría vivido Jennifer Lopez ese día.

Don Francisco, además hizo un paseo por su carrera, por su pasado, presente y futuro, la pandemia y un adelanto de todo lo que viene para su próximos proyectos.

Como te contamos, también recordó al padre de Adamari López con mucho cariño, algo que conmovió a la presentadora de ‘Hoy Día’ y no pudo contener las lágrimas.

“Él era un tipo extraordinario, la familia tiene una funeraria… Fue una de las mejores entrevistas que he hecho y no la olvido”, le dijo el presentador chileno a Adamari.

Don Francisco fue el primer invitado de ‘Uno Para Todos’, la nueva serie del ‘Hoy Día’ donde prometen traer grandes personalidades y celebridades para que se unan al equipo de presentadores para hablar de una gran variedad de temas actuales y presentar diferentes puntos de vista.

MIRA AQUÍ PARTE DE LA ENTREVISTA QUE LE HIZO DON FRANCISCO A JENNIFER LOPEZ: