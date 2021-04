Revelan nombres de los tres niños presuntamente asesinados por su madre, Liliana Carrillo

El médico forense reveló este lunes los nombres de las dos niñas y el niño que murieron en el barrio angelino de Reseda el pasado sábado. Su madre, Liliana Carrillo, está arrestada como sospechosa de haberlos matado a puñaladas.

Joanna Denton Carrillo, de 3 años; Terry Denton Carrillo, de 2 años, y Sierra Denton Carrillo, de 6 meses y 23 días fueron las víctimas mortales del triste sábado, según el informe de la oficina forense del condado de Los Ángeles.

Liliana Carrillo, de 30 años, fue arrestada el mismo sábado en el condado de Tulare, horas después de que la abuela de los niños informara de que se había encontrado sus cuerpos sin vida. En su huida, Carrillo provocó una larga persecución al volante de una camioneta que presuntamente robó en Bakersfield, según las autoridades.

