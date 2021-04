Todas las declaraciones de la familia Guzmán desde que Frida Sofía reveló el abuso que sufrió

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Hace una semana, Frida Sofía nuevamente logró convertirse en el tema de conversación, sin embargo esta vez sus declaraciones fueron más allá de una pelea en la red, pues reveló que su abuelo la había manoseado cuando era niña. Esto fue el inicio de una tormenta de declaraciones por parte de la famosa familia y si no estás al tanto, te decimos todo lo que han declarado desde entonces.

1. Las primeras declaraciones en Twitter

Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de @fridasofia y lo estupido de @gustavoadolfo un hombre que que me conoce perfectamente — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) April 7, 2021

Inmediatamente después de la entrevista que dio Frida, de 29 años, a Gustavo Adolfo Infante, Enrique Guzmán utilizó sus redes sociales para desmentir lo dicho por su nieta, además se lanzó contra el periodista de espectáculos. “Me preocupa micho la inestabilidad menta de Frida Sofía”, escribió en un primer tuit. “Sr. Gustavo Adolfo Infante siempre te he tratado con respeto y seriedad”, escribió en una segunda publicación, “lo que has hecho ayer es una falta de respeto”. En otra serie de tuits el papá de Alejandra Guzmán volvió a recordar los problemas mentales de su nieta e incluso se burló de su carrera artística: “Y hablando de otra cosa, le salió bonito el disco que promueve?”, escribió.

2. La entrevista a ‘Ventaneando’

Sin embargo las declaraciones oficiales vinieron al día siguiente, cuando el famoso de 78 años se presentó en el programa de Pati Chapoy para pronunciarse al respecto. Con lágrimas en los ojos, Guzmán aseguró que nunca había tocado a su nieta: “No la he tocado nunca en mi vida, de ninguna manera, ni de la cintura, ni de la mano…no soy capaz”, dijo. Además dejó entrever que los comentarios que hizo su nieta podrían ser producto de la mala relación que lleva con su madre. “Yo no me quiero acercar, si no lo he hecho nunca y menos ahora. Si me habla por teléfono que sea de larga distancia“, condenó.

3. Luis Enrique Guzmán defiende a su padre

El hermano de Alejandra también habló con los medios y en una entrevista que dio a Venga la Alegría expresó su apoyo a su papá: “Mi padre es incapaz. Todos sus hijos que lo conocemos perfectamente sabemos cómo es y quién es mi papá. Frida ni siquiera lo conoce bien, la verdad”, dijo. Además reiteró que su sobrina necesita ayuda psicológica: “Obvio que necesita una terapia, un terapeuta, encontrarse ella misma. También para que pueda llegar a estar en buenos términos con ella misma, en lugar de atacar a su familia”, condenó.

4. La familia Guzmán se pronuncia

Al siguiente día de la entrevista con Chapoy, Alejandra Guzmán difundió un comunicado en donde aseguraba que no daría declaraciones ante los medios. La cantante reiteró el amor que siente por su hija y además expresó que desea que su salud mental mejor. “Las declaraciones de Enrique y Luis Enrique Guzmán realizadas ayer en el programa de televisión Ventaneando serán las únicas declaraciones mediáticas de la familia sobre este asunto“, escribió la cantante.

5. Alejandra Guzmán da la cara por su padre

A través de su cuenta de Instagram, Alejandra Guzmán compartió un video con sus seguidores el pasado fin de semana en donde reiteraba el apoyo hacia su padre, asegurando que era triste verlo pasar por una situación así: “Pongo las manos en el fuego por mi padre”, declaró. Además, hizo un llamado a su hija para arreglar su relación: “Te ofrezco Frida arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar. Yo sé que podemos. Te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí.”

6. Enrique Guzmán no puede quedarse callado

Pero el padre de Alejandra no pudo guardar silencio por mucho tiempo, pues a través de sus redes sociales continuaba hablando del tema, descalificando las acusaciones. Incluso se lanzó en contra de Beatriz Pasquel, madrastra de Frida Sofía que días antes había expresado su apoyo hacia su hijastra. Acerca de esto, Guzmán utilizó su cuenta de Twitter para llamarla “víbora y mentirosa“.

7. Frida lanza su segundo golpe

Tras las palabras de Alejandra, su hija utilizó su cuenta de Instagram para lanzar un comunicado en donde no solo dijo lo mucho que le entristecía que siguieran con la farsa, sino que le recordó que su abuelo también abusó de ella: “Sabes que violaba y le pegaba de puñetazos a mi abuela”, escribió, “te tiró los dientes, siempre abusó de ti en todos los sentidos”.

Hasta el momento estas han sido las declaraciones de la familia Guzmán sobre lo sucedido con Frida. Por su parte, Silvia Pinal no se ha pronunciado al respecto y se encuentra en Acapulco en donde sus hijos decidieron que permanecerá unos días hasta que pase el escándalo que se desató, según el reporte de UnoTv, sus hijos le dijeron que no responda el teléfono y la mantienen vigilada para evitar algún disgusto.

