El senador republicano Ted Cruz se niega a usar mascarilla en el Capitolio y no es el único

TEXAS – El senador republicano de Texas, Ted Cruz, una vez más se encuentra en una situación controvertida luego de anunciar que ya no se pondrá máscara mientras que se encuentre en el Capitolio o durante los momentos que se presente en el interior Senado.

En una entrevista con CNN Cruz dijo que su decisión se debe a que ya “todos” en el Senado han recibido sus vacunas del COVID-19.

En la entrevista Cruz citó al CDC, que recientemente indicó que grupos pequeños de personas vacunadas pueden reunirse sin la necesidad de usar máscaras.

UNMASKED: Ted Cruz Joins Rand Paul, Says He Will No Longer Wear Face Mask at US Capitol

Reportes, sin embargo, indican que un número considerable de senadores, sus asistentes y periodistas, en cobertura del Senado, no han sido vacunados aún. Cabe señalar que las indicaciones a las que Cruz se refiere indican que personas vacunadas pueden reunirse sin máscaras en sus casas o reuniones privadas, pero no dice nada sobre si es conveniente no usar máscara en un edificio enorme del gobierno.

Cruz no es el único senador republicano que se niega a usar máscara en el Senado, Rand Paul de Kentucky y Rob Johnson de Washington, ambos no han sido vacunados, también no usan mascarilla.

La mitad del Senado se encuentra compuesto por personas mayores de 65 años, esta población es considerada por el CDC una de las más vulnerables.

El anuncio de Cruz llega un mes después de que el senador fue confrontado por un reportero que le pidió que usara máscara durante una conferencia de prensa.

“Cuando hable enfrente de las cámaras no usare máscara”, le dijo Cruz al reportero. El senador agregó que ya estaba vacunado, el reportero insistió y Cruz le dijo que si no le parecía se podía ir.

