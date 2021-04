La reventa en Dallas para ver a Bad Bunny “perrea sola”; dos boletos por casi 18 mil dólares

TEXAS – Días después de que se agotaron los boletos para el concierto de Bad Bunny en Dallas los aficionados que se quedaron sin entradas ahora buscan en reventa la posibilidad de ver a la estrella de la música urbana en el escenario de American Airlines.

Una semana después de que salieron a la venta los boletos para la presentación en Dallas han aparecido boletos en reventa y muchos de los que están disponibles se encuentran a precios estratosféricos.

Parecer ser que solamente esos fieles aficionados dispuestos a todo con tal de ver a su ídolo pagarían las cantidades que piden los revendedores.

”El último Tour del Mundo 2022” del ganador de varios premios Grammys, ha provocado un furor entre sus seguidores del norte de Texas, donde se encuentran programados dos conciertos en el American Airlines Center en Dallas el próximo viernes 18 y sábado 29 de febrero de 2022.

Prices are near $18,000 for Bad Bunny resale tickets for his Dallas shows pic.twitter.com/rP2iMMJtMj

— Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) April 22, 2021