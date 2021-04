Jugador de la NFL tendrá salario íntegro en Bitcoin

El jugador de los Kansas City Chiefs, Sean Culkin, planea convertir todo su salario a Bitcoin, por lo que sería el primero en toda la NFL en hacerlo.

Culkin, de 27 años, está compitiendo para ser el respaldo detrás del abridor Travis Kelce. Si logra entrar en la plantilla, recibirá un salario de $920,000 dólares que los convertirá a Bitcoin.

“Creo plenamente que Bitcoin es el futuro de las finanzas y quería demostrar que tengo una piel real en el juego, no solo tratando de ganar dinero rápido. Convertiré todo mi salario de la NFL de 2021 en Bitcoin”, escribió en su perfil de Twitter.

I fully believe Bitcoin is the future of finance and I wanted to prove that I have real skin in the game — not just trying to make a quick buck. I will be converting my entire 2021 NFL salary to #Bitcoin.

— Sean Culkin (@culkin22) April 26, 2021