Acusan a 3 hombres de delitos federales de odio por el asesinato del afroamericano Ahmaud Arbery en Georgia

Un gran jurado acusó a tres hombres de Georgia de delitos de odio federales e intento de secuestro por la muerte de Ahmaud Arbery, un hombre afroamericano de 25 años que recibió un disparo mientras corría el año pasado.

Gregory McMichael, de 65 años; su hijo, Travis McMichael, de 35 años; y William “Roddie” Bryan, de 51 años, fueron acusados ​​cada uno de un delito de injerencia en los derechos y de un delito de intento de secuestro, según un comunicado del Departamento de Justicia.

Three Georgia men charged with federal hate crimes and attempted kidnapping in connection with the death of Ahmaud Arbery @FBIAtlanta @FBI @GBI_GA @USAttorneys https://t.co/Vm0to6oWWi

