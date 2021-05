Cómo identificar si tienes una vibración alta y qué hacer para aumentarla

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Una vibración alta permite que las cosas fluyan bien y hace que todo sea posible. Este concepto es usado por expertos en metafísica para describir la energía del espíritu y potencialmente todas las personas pueden manifestarla consciente o inconscientemente.

Existen algunos signos que pueden ayudarte a identificar si tienes una vibración alta. Sin embargo, esta forma de energía fluctúa todo el tiempo, por lo que las vibraciones pueden no ser las mismas ahora que dentro de 15 minutos, se explica en el sitio The secret of manifestation.

Señales de vibraciones altas

No significa que debas sentir todos estos síntomas todo el tiempo, si solo identificas uno o varios de ellos es porque posees vibraciones altas.

Si te sientes feliz, emocionado o contento sin necesidad de un motivo aparente.

Las cosas se te dan fácilmente, como su encajaran en su lugar automáticamente.

Estás sano, libre de enfermedades.

Sientes que tu cuerpo está saludable y libre de lesiones.

No vives quejándote todo el tiempo; aceptas tu vida y te sientes bien con ella.

Te sientes bien descansado y duermes fácilmente.

Los sueños que recuerdas son buenos.

Manifiestas las cosas que quieres rápida y fácilmente, es decir, tienes claros tus objetivos.

Te emociona despertar por la mañana; agradeces volver a abrir los ojos y ver el sol.

Recibes e identificas las señales que te envía el universo, los ángeles o tus guías espirituales.

Das y recibes amor.

Tus finanzas son saludables y disfrutas tu trabajo.

Tus relaciones familiares, de pareja y trabajo se sienten libres de dramas.

Cómo aumentar tus vibraciones

Es probable que no te hayas identificado con todas las señales descritas, lo cual dicen los entendidos en el tema, es normal. Lo importante es saber cuáles de ellas posees y cuáles no para trabajar en aquellas que no sientas con regularidad. Un ejercicio que sugieren para aumentar las vibraciones es el siguiente:

Siéntate en un lugar cómodo y haz una lista de tus pensamientos al día de hoy para destacar qué cosas son las que ocupan más espacio en tu mente. No debes pensarlo demasiado, anota lo primero que se te venga a la cabeza.

Revisa la lista e identifica las cosas negativas y junto a ellas escribe algo que sea positivo, por ejemplo, si un pensamiento es “no me gusta mi trabajo” táchalo y en su lugar apunta “me encanta mi espacio de trabajo”. Es decir, debes colocar un aspecto positivo que sea verdadero, al pensamiento negativo.

Ahora, cada acción y pensamiento positivo enciérralo en un círculo y escribe otro aspecto relacionado positivo. Por ejemplo, si escribiste “amo mi trabajo” ahora coloca “mi jefe es amable conmigo”. El objetivo es ampliar estos buenos sentimientos para enaltecer tu vibración.

Los expertos dicen que, si practicas este ejercicio con regularidad, te será más fácil identificar tus creencias y acciones negativas que te arrastran hacia abajo y podrás convertirlos en una escalera que te ayuden a llegar a lo más alto de tu vibración.

