Filtran fotografías y videos de la supuesta golpiza que le dio Alejandra Guzmán a Frida Sofía

La guerra de declaraciones a través de los medios de comunicación no es lo único que han vivido Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, ya que también destaparon que se han enfrentado a golpes, sin embargo, es la joven de 29 años quien tratará de demostrar con fotografías y videos las agresiones que recibió de su madre durante una pelea hace ya varios años en Las Vegas.

Además de acusar por primera vez públicamente a su abuelo de haberla tocado indebidamente desde que tenía 5 años, Frida Sofía también habló acerca de las constantes peleas que tuvo con su madre, en especial aquel enfrentamiento que habría causado el polémico distanciamiento del que todos hablan.

De acuerdo a lo narrado por la nieta de Silvia Pinal durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, fue ella la que recibió fuertes golpes durante la pelea que protagonizó con su madre en el año 2018, una noche que salieron a festejar el éxito obtenido en la gira “Versus”.

“Nunca (le pegó a su mamá), hasta ese día de las Vegas que sí le dije ya, no me vas a pegar otra vez, o sea ya. Pero no le pegué le di una licuadora, una sacudida. Yo también tomé esa noche pero no a ese punto jamás de no acordarme. Estábamos hasta atrás y de la nada me empezó como a agarrar fuerte el pelo y ya, de ahí te imaginarás“, explicó la influencer, quien reconoció que al único que le dio algunos puñetazos fue al maquillista, quien intentaba separarlas durante el viaje de regreso a Los Ángeles.

Tras varios años de distanciamiento entre madre e hija, salieron a la luz las evidencias de aquella noche, con las que Frida Sofía intentará demostrar ante las autoridades que ella fue una víctima de las agresiones de Alejandra Guzmán.

Fue en el programa Suelta Sopa, en donde recientemente filtraron algunas imágenes de los golpes y rasguños que recibió en los brazos, además de varios mensajes de texto que la intérprete de ‘Ándale’ mandó al mánager de La Guzmán para hablar de lo sucedido.

“Mi mamá siempre me pegó y la única verdad es que ya no lo voy a soportar. Yo sé que ya estaba inconsciente cuando me empezó a jalar el pelo porque me estaba abrazando 5 minutos antes. Y la entiendo porque yo tampoco soy una palomita blanca pero ya me defiendo. Me duele mucho pelear con mi mamá, ya no sé ni qué decirle ve todo lo que está pasando“, escribió Frida Sofía.

Por su parte, durante una entrevista con la periodista Adela Micha, la rockera relató cómo vivió esta misma discusión que tuvo con sui hija en la cual hubo agresiones físicas, siendo posiblemente la que ocasionara el distanciamiento entre ellas.

“Fue un momento en el 2018, yo estaba en medio de la gira de ‘Versus’ y tuvimos una pelea muy fuerte en la que hubo agresiones físicas para mi persona, de ella a mí y desde entonces se rompió la relación“, puntualizó Guzmán.