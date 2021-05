Revelan nombre de dos de las tres víctimas del violento choque de autos en Anaheim

El Departamento del Sheriff del condado de Orange reveló este miércoles los nombres de dos de las tres personas que murieron un día antes en un violento choque en Anaheim.

Jacob Rolon, residente de La Mirada de 32 años, y Alexander Smiller, de 63 años y vecino de Los Ángeles, iban en el auto Kia Sol de color negro contra el que chocó un Mercedes-Benz. El accidente tuvo lugar el martes a las 2:50 de la maña cerca de la intersección de Brookhurst Street y Orange Avenue.

Los equipos de emergencia tuvieron que cortar el techo del Kia para llegar a las víctimas, entre las que había una tercera persona que aún no ha sido identificada ya que su entorno todavía no ha recibido noticias del fallecimiento. Las tres personas murieron en el lugar de los hechos, según el Departamento de Policía de Anaheim.

“La División Forense ha identificado a los fallecidos de la colisión de tránsito del 4 de mayo en Anaheim como Alexander Smiller, 63 años, Los Ángeles y Jacob Rolon, 32 años, La Mirada. La identificación del tercer difunto no se dará a conocer hasta que se notifique a los familiares más cercanos”, publicó la agencia local en su perfil de Twitter.

#OCSDPIO: The Coroner’s Division has positively identified the decedents from the May 4 traffic collision in Anaheim as Alexander Smiller, 63, Los Angeles and Jacob Rolon, 32, La Mirada. The ID of the third decedent will be released pending notification of next of kin.

— OC Sheriff, CA (@OCSheriff) May 5, 2021