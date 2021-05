Brutal ataque: Adolescentes hispanos agarran a ladrillazos a un hombre para robarlo a plena luz del día en Houston

HOUSTON – La Policía se encuentra en la búsqueda de cinco sospechosos acusados de haber robado y golpeado a un hombre en las instalaciones de una tienda en el barrio de Gulfton al suroeste de Houston.

El incidente ocurrió a eso de la las 6:35 p.m. este 15 de abril en el estacionamiento de una tienda ubicada en la cuadra 5400 de la calle Chimney Rock.

La víctima le dijo a la Policía que iba saliendo de la tienda luego de haber comprado unos boletos de lotería cuando uno de los sospechosos sacó una pistola y se la apuntó a la cabeza mientras que otro sospechoso se le acercó y lo golpeó en la cabeza con un ladrillo varias veces.

La víctima narró que los sospechosos le exigieron su cartera mientras que lo estaban agrediendo y que comenzó a forcejear con el sospechoso que lo golpeaba con el ladrillo antes de que el sospechoso con la pistola le disparara. El balazo afortunadamente no impacto a la víctima. Entre los cinco sospechosos estaban dos mujeres adolescentes.

Armed suspects brutally assault victim and then steal his wallet as he leaves a convenience store at the 5400 block of Chimney Rock on April 15. Suspects then flee the location in a stolen vehicle. Recognize them? Call @CrimeStopHOU w/info. See full story->https://t.co/yyTSGorpkx pic.twitter.com/hP58EGia5p

— Houston Police Robbery (@hpdrobbery) May 5, 2021