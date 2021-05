Rosie Rivera luego de su renuncia a la empresas de Jenni Rivera sale huyendo de los medios

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Rosie Rivera sigue en medio de la polémica luego de su anuncio a través de su cuenta de Instagram donde dio a conocer que ya habia llegado a su límite y no estaría más al frente de las empresas de su hermana la fallecida Jenni Rivera, ahora se mostró con mala actitud enfrente de los medios.

En un video que fue obtenido por “Chisme No Like” se le puede ver a la hermana menor de la Diva de la Banda en un evento público y al darse un acercamiento con varios medios de comunicación que muy respetuosamente se le acercaron optó por darles la espalda y salir huyendo en dirección contraria.

“Please stop, i don’t want to… ya saben… ¿Porque son asi?“, se le escuchó decir mientras trataba de escabullirse de los reporteros que le cuestionaban sobre el evento en el que se encontraban.

Pero cómo se topó con varias personas que caminaban y ante la insistencia por parte de los reporteros, en actitud irónica se dio la vuelta y ahora sí con su mejor sonrisa dijo sentirse agradecida por la asistencia al evento de su sobrina Jacqie Rivera.

“Hola estoy muy feliz gracias por estar aquí que Dios los bendiga, gracias por apoyar a Jacqie. No voy a contestar preguntas pero gracias por estar, en verdad no quería hacer la entrevista pero estoy en un lugar público y no me iban a dejar en paz muchas gracias“, continuó expresando.

Aunque explicó que no quería dar la entrevista y se sintió presionada, por lo que procedió a suplicarles la dejaran en paz, que no quería responder a ningún cuestionamiento por parte de ningún medio, “Por favor me pueden dejar en paz, por favor se los ruego“, finalizó.

Renuncia en medio del llanto a ser la albacea de los negocios de su hermana

La menor de la Dinastía Rivera causó sorpresa a sus seguidores al renunciar al rol de directora de los múltiples negocios de la marca Jenni Rivera, dijo: “Sentirse liberada del hartazgo que le trajo el tener que enfrentar este duro reto“, entre lágrimas expresó su sentir en una entrevista que ha compartido en su cuenta de Instagram oficial.

Luego de haberse desarrollado al frente de la empresa por más de 8 años deja el cargo diciendo haber sido “el blanco de mucho coraje“, confesó, “El manejar dinero de otra persona es de los trabajos más difíciles que puede haber, no se lo deseo a nadie“, declaró.

Aunque no ha dado fecha de salida, pues todavía tiene que encontrar junto a sus sobrinos a la persona que se quedará al frente de toda la operación, es un hecho que ya no estará al frente de las decisiones.