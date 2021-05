Gobernador de California dice que el mandato de usar mascarillas podría teminar el 15 de junio

El gobernador de California Gavin Newsom le dijo a Fox 11 Los Ángeles que el mandato de uso de mascarillas de California podría terminar el 15 de junio cuando el gobernador planea reabrir la economía del estado.

“¿Estamos mirando al uso de mascarillas después del 15 de junio?” preguntó el presentador de Fox, Elex Michaelson, el martes.

“No, solo en aquellos entornos que son interiores… Solo en esos entornos enormemente grandes donde personas de todo el mundo, no solo del país, se reúnen y donde la gente se mezcla en espacios realmente densos”, dijo Newsom. “De lo contrario, daremos orientación, recomendaciones pero no mandatos”.

NEWS: @GavinNewsom tells me CA's mask mandate will almost entirely go away on June 15th.

"Only in those massively large [indoor] settings where people from around the world are convening & people are mixing in real dense spaces. Otherwise…no mandates"

