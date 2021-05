“Ángel de la Muerte”: Enfermera recibe 7 sentencias de por vida por matar a veteranos con insulina

Las familias de siete ancianos asesinados por una exasistente de enfermería de un hospital de veteranos que inyectó a cada uno con insulina sin receta y les causó la muerte, sin que todavía se sepa por qué lo hizo, ya saben que Reta Mays pasará el resto de su vida en prisión por esos asesinatos.

La exasistente de enfermería recibió la condena de varias cadenas perpetuas por el asesinato de siete veteranos de edad avanzada, después de que admitió el año pasado haber usado intencionalmente inyecciones fatales de insulina para matar a los hombres, en un centro médico para veteranos en West Virginia, reportó NPR.

Reta Mays, de 46 años, recibió siete cadenas perpetuas consecutivas más 20 años el martes, después de que se declaró culpable en un tribunal federal en julio del año pasado, de siete cargos de asesinato en segundo grado y un cargo de agresión con intención de cometer asesinato.

