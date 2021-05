Jennifer López le manda un mensaje indirecto a Ben Affleck en Instagram

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Jennifer López y Ben Affleck parece ser que van muy en serio. Aunque los rumores alrededor de lo que sería Bennifer 2.0 ha mantenido a que solo son amigos, todo parece apuntar que hay más entre los dos. La pareja despertó nuevamente rumores de que había una reconciliación a 17 años de romper su compromiso cuando fueron captados en un viaje a Montana. Desde entonces el ruido de posiblemente darse una nueva oportunidad en el amor no ha terminado.

La noche del jueves la diva del Bronx parece haber estado nostálgica y recordando su exitosa carrera. Lopez reconoció que un álbum que ha sido muy especial para ella fue “This Is Me… Then”, el disco donde tiene una dedicatoria a Affleck que en su momento era su pareja.

“Todos mis discos son muy especiales para mí pero ‘This Is Me… Then’ es mi álbum favorito que he hecho hasta ahora“, publicó la cantante de “Jenny From The Block”. “Yo sé que muchos me han escuchado decir esto antes, así que en honor a mis ‘J Lovers’, ayudando a que entrara a la lista de popularidad OTRA VEZ después de 19 años aquí tienen un TBT“.

La indirecta que López habría mandado a Ben Affleck es que este disco contiene una canción dedicada a él que se llama “Dear Ben”. J.Lo está entre las compositoras del tema que habría escrito inspirada en Ben.

“Eres perfecto, no puedo controlarme, no puedo estar con nadie más, parece que estoy adicta a la forma en como me tocas, no creo que ellos entiendan por que amo tu mando”, canta Lopez en la canción.

Aunque la intérprete de “I’m Real” no lo dijo abiertamente, el disco habría sido especial para ella por la época en la que la realizó y cuando estaba plenamente enamorada de Ben.

Ese álbum también contiene canciones como “Jenny from the Block”, “All I Have”, “Baby I Love U!”, “Glad”, y “Loving You”.

Adicionalmente, el álbum tiene una dedicatoria a Ben que dice, “Tu eres mi vida, mi única inspiración para cada letra, cada emoción, cada sentimiento de este récord“.

Los que conocen a J.Lo dicen que solo son amigos y que no haya nada más entre ellos por el momento.

“Obviamente tienen un historial romántico pero hasta ahora solo tienen una relación amistosa. Ambos se admiran profesionalmente, se respetan uno al otro y se sienten cómodos juntos“, dijo una persona anónima a ET.