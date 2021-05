Colonial Pipeline reanuda la totalidad de sus operaciones ocho días después del ciberataque que provocó escasez de gasolina y compras de pánico

El miércoles Colonial Pipeline reanudó la distribución de combustible y este sábado informó que el oleoducto está funcionando en su totalidad, ocho días después de que el suministro fuera interrumpido por un ciberataque.

El oleoducto Colonial está suministrando “millones de galones por hora”, según informó la compañía, sin embargo, aún pasarán varios días antes de que las gasolineras de la costa este y del sureste del país vuelvan a ofrecer sus servicios con normalidad después de que más de 1,800 estaciones de servicio se quedaron sin combustible.

Los precios de la gasolina en las estaciones de servicio parece que se han estabilizado en los estados que fueron más afectados como Carolina del Sur y Tennessee en donde el precio solo aumentó un centavo este sábado, de acuerdo a un reporte del club de automovilistas AAA.

Hasta este fin de semana el precio promedio de la gasolina se mantuvo en $3.04 dólares, ocho centavos más que hace una semana. En los estados más afectados por la escasez de combustible el precio de la gasolina subió 20 centavos esta última semana.

As we previously reported, Colonial Pipeline initiated the restart of pipeline operations at approximately 5 p.m. ET on Wednesday, May 12. Since that time, we have returned the system to normal operations, delivering millions of gallons per hour to the markets we serve. pic.twitter.com/UJG7SqUxSQ

— Colonial Pipeline (@Colpipe) May 15, 2021