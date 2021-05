Fiscal dice que la muerte de Andrew Brown Jr. en un arresto fue justificada y no presentará cargos contra alguaciles

Un fiscal de distrito defendió este martes la muerte a manos de la policía de Andrew Brown, un afroamericano fallecido en abril víctima de varios disparos de agentes que trataban de arrestarlo en el estado de Carolina del Norte.

El fiscal Andrew Womble que lleva el caso de la muerte de Andrew Brown Jr. durante un arresto realizado por alguaciles del Sheriff del condado de Pasquotank el mes pasado en Elizabeth City, anunció que no presentará cargos contra esos agentes, luego de conocer las conclusiones de una investigación realizada por la Oficina de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte.

El fiscal explicó en una rueda de prensa que los disparos de los agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Pasquotank (Carolina del Norte) contra Brown fueron “justificados” porque el hombre afroamericano condujo “imprudentemente” contra los policías, reportó CBS News.

“La muerte del señor Brown, aunque trágica, fue justificada porque las acciones de Brown hicieron que tres oficiales creyeran razonablemente que era necesario usar fuerza letal para protegerse a sí mismos y a los demás”, justificó Womble.

DA Womble says none of the deputies involved in the fatal shooting of Andrew Brown Jr would be criminally charged: "As tragic as this incident is with the loss of life, the deputies on the scene were nonetheless justified in defending themselves from death or great bodily injury" pic.twitter.com/mxwJngAzJA

— CBS News (@CBSNews) May 18, 2021