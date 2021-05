La Cámara Baja aprobó un proyecto de ley sobre crímenes de odio contra asiáticos y se espera la firma de Biden

La Cámara Baja aprobó un proyecto de ley del Senado con 364 votos contra 62, que aborda el aumento de los crímenes de odio contra las personas de origen asiático durante la pandemia de COVID-19.

La legislación, que el Senado aprobó en una votación de 94 a 1 el mes pasado, ordena al Departamento de Justicia que acelere la revisión de los delitos de odio relacionados con COVID-19 que fueron denunciados a las agencias de aplicación de la ley y les ayude a establecer las vías para informar tales incidentes en línea y divulgarlos al público.

El proyecto de ley, que la senadora Mazie Hirono, demócrata por Hawaii, presentó en marzo junto con la representante Grace Meng, demócrata de Nueva York, también instruye al Fiscal General y al Departamento de Salud y Servicios Humanos a emitir una guía de mejores prácticas sobre cómo mitigar el lenguaje racialmente discriminatorio al describir la pandemia de coronavirus, reportó NBC News.

La aprobación del proyecto de ley en la Cámara controlada por los demócratas allana el camino para que se dirija al escritorio del presidente Joe Biden para su firma.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Jen Psaki tuiteó que el presidente estaba “complacido” con la aprobación de la medida y “espera poder convertir esta importante legislación en ley en la Casa Blanca a finales de esta semana”.

@potus was pleased to see the House pass the COVID-19 Hate Crimes Act. He looks forward to signing this important legislation into law at the White House later this week.

— Jen Psaki (@PressSec) May 18, 2021