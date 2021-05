Chiquis Rivera muestra su abdomen sin marcas bajándose el pantalón y moviendo sensualmente sus caderas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Foto: Araya Diaz for The Paley Center for Media / Getty Images

Luego de que se desatara una controversia debido a que Chiquis Rivera dio como receta para bajar de peso el tomar agua tibia con limón, ella misma publicó en sus historias de Instagram varios videos en los que vuelve a asegurar que el consejo que dio es efectivo, demostrándolo ella misma al ingerir el líquido.

Entre otras cosas, la hija de Jenni Rivera aseguró: “Para que vean que sí me tomo mi agüita tibia con limón. Mucha gente dice ‘no es cierto, no es cierto’, obvio no es un agua mágica y vas a perder peso. Uno tiene que cuidarse y hacer ejercicio, y pues si quieren hacerse lipo háganse lipo, pero yo en esta ocasión no. Al ratito les voy a enseñar mi abdomen”.

Poco después, Chiquis se mostró en otro clip bajando sus pantalones para demostrar que no se ha sometido a ninguna cirugía estética, y de inmediato comenzó a mover sus caderas al estilo Shakira. “Aquí vamos…el abdomen, obvio, no estoy donde quiero estar, pero ahí la llevamos. Y ¿esto qué? -refiriéndose a su abdomen- He estado tomando mucho alcohol”. Ella acompañó el video escribiendo el texto “Obvio necesito broncearme, pero bueno, es lo de menos”.

