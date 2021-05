Intentan secuestrar a una niña latina de 11 años mientras esperaba un autobús en Florida

La población y las autoridades están consternadas después de que se difundiera un video en el que se veía a una niña de 11 años intentando luchar contra un hombre que trataba de secuestrarla.

Los hechos ocurrieron el martes mientras la pequeña esperaba el autobús escolar. Según las imágenes, difundidas por la policía de West Pensacola, al noroeste de Florida, la niña logra patear y enfrentarse al atacante que acaba desistiendo en su acción y huye de la escena sin su objetivo.

El sheriff confirmó que tras este incidente se pudo detener al sospechoso, que iba armado con un cuchillo.

El video muestra a la niña esperando al autobús cuando, de repente, un Dodge Journey de color blanco se acerca. En ese momento, un hombre sale corriendo hacia la niña e intenta agarrarla.

Ella se enfrenta al agresor y el hombre cae al suelo. Finalmente se da por vencido y regresa a su vehículo para irse del lugar.

“Afortunadamente ella pelea, es decir, luchó, lo pateó, lo empujó y lo golpeó. Así fue capaz de liberarse”, explicaba el alguacil del condado de Escambia, Chip Simmons.

