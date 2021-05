Gerardo Arteaga, un mexicano de Champions League

Gerardo Arteaga es un futbolista mexicano que no ha tenido la suerte de contar con la misma vitrina que sus otros coterráneos. El joven lateral ha tenido grandes actuaciones en el fútbol de Bélgica y su equipo está finalizando una gran temporada en la Jupiler Pro League. El mayor premio lo acaban de conseguir hace unas horas: la clasificación a la próxima Champions League.

Club Brugge have won the title, which means Genk and Gerardo Arteaga will finish in 2nd place. They will be in the Champions League qualifiers next season.

Vamos Genk 💙 Vamos Arteaga 💙 pic.twitter.com/OsubfTzstc

