Gigantesca ballena de 115,000 libras aparece muerta en playa del sur de California

Una gigantesca ballena de 65 pies de longitud (20 metros) apareció muerta el miércoles sobre una playa del sur de California y de acuerdo con reportes este jueves el grado de descomposición del animal era tal que algunas personas que estaban cerca del cadáver no pudieron evitar el vómito.

La ballena fin o de aleta era femenina y apareció en la playa estatal Bolsa Chica, al norte de Huntington Beach, en el Condado Orange. Se dijo que el sábado sea removida de la playa y llevada por una empresa designada a un relleno sanitario. Según NBC Los Ángeles, la ballena tiene un peso superior a las 115,000 libras, equivalente al peso promedio de 765 personas.

“Es un olor increíblemente asqueroso porque está en estado de descomposición”, le dijo Kevin Pearsall, representante de California State Parks, al diario local Daily Pilot. “Teníamos un par de personas que no pudieron soportar el olor y vomitaron, así que (la gente) necesita estar lejos”.

Was sent #onlocation to get some B-roll of this sad but still majestic sight of Mother Nature at work creating such Beauty on our Planet.

It is a Fin whale laid to rest on the shores of Bolsa Chica. #blessthebeastsandthechildren #drmarissaonlocation#ilml pic.twitter.com/hUwh5bVshK

— Dr. Marissa Pei (@DrMarissaPei) May 21, 2021