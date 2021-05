Sergio Ramos quedó afuera de la lista de convocados de España para la Eurocopa

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La temporada de Sergio Ramos en el ámbito deportivo terminó con una decepción para su carrera profesional tras ser excluído de la lista de convocados de España para la Eurocopa 2020.

Si bien el estado físico del defensa del Real Madrid no es óptimo, debido a que se ha perdido muchos partidos de la temporada 2020/21 por culpa de lesiones, la ilusión de representar al combinado español, que ganó la Euro en 2008 y 2012, estaba presente.

La gran ausencia

🚨 OFICIAL | ¡¡¡NUESTRA SELECCIÓN!!! 🇪🇸 Estos son los 24 futbolistas que defenderán los colores de la @SeFutbol en la #EURO2020. 💪🏻 ¡¡Vuestro grito de ánimo será nuestra energía en la lucha por el Campeonato de Europa!!#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/KY87e0im3p — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 24, 2021

A través de su perfil de Twitter, quien tiene el récord de más partidos jugados con la Roja (180) comentó su tristeza de no poder acudir a la competeción europea de selecciones, que por primera vez se disputará en 11 ciudades alrededor del Viejo Continente. Pese a la pena que embargó al defensor central, también tuvo palabras de reflexión, en las que señaló que tenía que “ser honesto y sincero”.

“He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere. Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre. Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero”, argumentó.

“Y ojalá hagamos una gran Eurocopa. Animaré como uno más desde casa. ¡Un saludo grande a todos y siempre #VivaEspaña y #HalaMadrid !”, concluyó el zaguero andaluz, al que los problemas físicos le han lastrado esta campaña, sobre todo los musculares a partir de enero.

Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa. After a tough few months and a strange season unlike anything I have experienced in my career comes the Euros. pic.twitter.com/U8fWjR5et5 — Sergio Ramos (@SergioRamos) May 24, 2021

El zagaro andaluz acumulaba tres Eurocopas seguidas desde 2008.