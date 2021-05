Reportan un terremoto de magnitud 4.5 al oeste de Oklahoma

El martes se informó que ocurrió un terremoto de magnitud 4.5 en el oeste de Oklahoma, dijo el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS).

El terremoto ocurrió poco después de la 1:20 p.m.

Su epicentro fue a menos de dos millas al oeste, al noroeste de la pequeña población de Shattuck, con aproximadamente 1,500 habitantes, a más de 30 millas al oeste, al suroeste de Woodward y a más de 145 millas al oeste, al noroeste de la ciudad de Oklahoma.

No hay informes inmediatos de daños.

Did you feel the ground shake? 4.1 Earthquake near Shattuck, Oklahoma around 1:30pm.

— Damon Lane (@KOCOdamonlane) May 25, 2021