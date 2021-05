Captan en video el momento que 80 venezolanos se entregan a la Patrulla Fronteriza en Texas

TEXAS – La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que un grupo de más de 80 ciudadanos de Venezuela se entregaron luego de haber ingresado ilegalmente a los Estados Unidos por la frontera de Texas.

El incidente quedó captado en video y en las imágenes se puede observar que los inmigrantes se entregaron sin mayores incidentes a agentes de la Patrulla Fronteriza.

El momento en que el grupo de migrantes se rindió a las autoridades federales fue compartido en las redes sociales por el agente Austin Skero, jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector de Del Río, en Texas.

This group of 80+ just surrendered to Del Rio Station agents, adding to our unprecedented numbers. Del Rio Station alone has seen a 750% rise in encounters over last year. As one of our nine stations, they work hard to protect our nation’s border. pic.twitter.com/yxiDkqPM2m

— Chief Patrol Agent Austin Skero (@USBPChiefDRT) May 26, 2021