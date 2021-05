Juegos Olímpicos: se reveló la escandalosa cifra de dinero que perdería Japón si se cancela el torneo

La realización de los Juegos Olímpicos de Tokio ha dado mucha tela que cortar. El Comité Organizador no da un paso atrás. Todo parece indicar que la contienda mundial iniciará contra viento y marea. Probablemente, el factor principal de tanta insistencia esté en la posible pérdida económica. $16.600 millones de dólares podría perder el país si no se desarrollan los Juegos.

Pese a las constantes críticas, protestas y preocupantes previsiones, los Juegos Olímpicos son ratificados progresivamente y cada vez estamos más cerca del inicio del evento. Según las estimaciones realizadas por el Instituto de Investigación de Nomura, la escandalosa cifra sería el grave resultado de que se cancele este evento evento y también los Paralimpicos.

Ahora bien, el instituto también señala que, sí luego de los juegos es declarado un nuevo estado de emergencia sanitaria por el COVID-19, los daños podrían ser aún peores. En este sentido, desde el punto de vista económico, la nación estaría contra la espada y la pared.

Takahide Kiuchi, a former BOJ board member, makes the economic case for canceling the Olympics.

Another facet to the complex question of holding the Games during a pandemic.https://t.co/P4LOpet0Xx

— Andy Sharp シャープ・アンディ (@sharp_writing) May 25, 2021