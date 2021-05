Adamari López emite un comunicado y da la cara a sus seguidores desde su hogar

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Adamari López ofreció de manera exclusiva a la reconocida periodista Mandy Fridmann unas declaraciones en la que le confirmaba la separación de quien fuese su pareja por 10 años, Toni Costa. Horas después, la propia Adamari emitió un comunicado en video y dándole literal, la cara a sus seguidores y fanáticos desde su hogar.

“… Hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni. Sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad me caracteriza prefiero que la escuchen de mí. Como bien saben llevo un tiempo enfocada en vivir un estilo de vida saludable… Y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida. Después de casi diez años de unión… he decidido revaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla. En más de una ocasión la vida me ha dado oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo. Pero sobre todas las cosas, me ha enseñado que con tenacidad, amor y paciencia todo siempre puede lograrse…”, fue un extracto de lo que dijo “La Chaparrita” en el comunicado que publicó en su cuenta de Instagram.

Al mismo tiempo, la boricua pidió respeto precisamente por la hija que tiene en común con Toni Costa, Alaïa. También dejó claro, de una manera muy serena y sin una gota de maquillaje, que estas son las únicas declaraciones que emitirá por el momento.

Durante el show de Telemundo, “Hoy Día”, Adamari también compartió la dura noticia y sus compañeros le brindaron apoyo, así como los usuarios de las redes sociales que siguen la cuenta del programa de televisión. De inmediato, fanáticos y seguidores comenzaron a mandarle muestras de cariño a la también actriz. Recordemos que la misma no ha sido la única en ganarse el corazón de la gente, también lo hicieron Toni y Alaïa, así que muchos de los comentarios cargados de apoyo iban dirigidos hacia ellos.

Toni Costa compartió un comunicado de manera escrita en su cuenta de Instagram, a pesar de no haberlo hecho aún a viva voz.