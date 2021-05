Estos son los mejores memes del Cruz Azul campeón de la Liga MX

La Novena del Cruz Azul es una realidad. “La Máquina” se impuso a Santos en el global y se convirtió en el nuevo campeón del fútbol mexicano. Para los fanáticos del conjunto dirigido por Juan Reynoso, hoy todo es alegría. Y por ende, los mejores memes de esta jornada no pueden faltar.

¿Cómo se celebra un campeonato? Quizás el meme más cruel en contra del Cruz Azul, que rompió una racha de 23 años sin ser monarca de México. Ciertamente, muchos esperaron toda su vida para ver al equipo de sus amores convertirse en campeón.

fr tho congrats to Cruz Azul fans bc i was starting to feel bad for them lmao pic.twitter.com/BkZqs7BbIt

— Ruben (@rubeenasf) May 31, 2021