La administración de Biden suspende la perforación de petróleo y gas en un refugio del Ártico

La administración Biden está suspendiendo todos los arrendamientos de petróleo y gas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico de Alaska (ANWR, por sus siglas en inglés), en espera de una revisión más profunda a los impactos ambientales de la perforación en la región, informó el martes el Departamento del Interior.

El Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico (ANWR o Refugio del Ártico) es un refugio nacional de vida silvestre en el noreste de Alaska, Estados Unidos. Consta de 19,286,722 acres (78,050,059 km2) en la región de Alaska North Slope. Es el refugio nacional de vida silvestre más grande del país, un poco más grande que el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Delta del Yukón.

La suspensión de los arrendamientos, que POLITICO informó por primera vez, sigue la orden ejecutiva del 20 de enero del presidente Joe Biden que identificó “presuntas deficiencias legales” en el programa de arrendamiento original y estableció una moratoria temporal sobre cualquier actividad relacionada con la prospección y exploración de petróleo y gas en el refugio. La orden ejecutiva también dejó abierta la posibilidad de que el Departamento del Interior emprenda una nueva revisión ambiental para abordar posibles fallas legales en el programa.

*BREAKING* The Biden administration is suspending oil and gas leases in the Arctic Refuge, an important step to protect these sacred lands. But there’s still more work to be done to restore protections for good. #ProtectTheArctic #StandWithTheGwichin https://t.co/Wnea6zJsuG

— Arctic Refuge Defense Campaign (@defendthearctic) June 1, 2021