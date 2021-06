AMLO asegura que México está en paz y sin riesgo de inestabilidad rumbo a las elecciones del 6 de junio

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

México se encuentra en paz y no hay riesgo de inestabilidad, aseguró el Presidente de México, Andrés López Obrador, a unos días de celebrarse las elecciones intermedias del 6 de junio.

Yo solo para manifestarle al pueblo de México y lo hago como siempre, de manera responsable, que el país está en paz, hay gobernabilidad, no hay riesgos de inestabilidad. Estamos enfrentando el flagelo de la violencia todos los días y se puede hablar de paz y de tranquilidad en el país”.

Tras ser cuestionado sobre la ola de violencia que ha cobrado la vida de candidatos durante las campañas electorales que hoy concluyen, el mandatario mexicano insistió en que en el país se vive un ambiente de tranquilidad.

“No es de buen gusto comparar con lo que está pasando en otros países que por cierto no se sabe nada porque a nuestros adversarios no les conviene que se sepa sobre lo que sucede en otras partes donde hay inestabilidad, confrontación, hay violencia política y en México no, eso lo hemos logrado entre todos”, dijo.

“Y por más que quieran magnificar no obedece a la realidad. Como dice la canción de Pablo (Milanés), no vivimos en una sociedad perfecta pero hay paz y hay tranquilidad en el país, en todos lados hay tranquilidad hay paz”, reiteró.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano aseguró que ayer martes en el país no se registraron homicidios en 18 estados y solo hubo 57 en todo el país, una cifra menor al promedio que se registra de entre 80 y 90 diarios, señaló.

“Se está magnificando, antes se llamaba sensacionalismo, y luego empezó a llamarse amarillismo”, dijo desde su conferencia mañanera.

El mandatario mexicano pidió a los medios de comunicación no cuestionarlo sobre las elecciones debido a que se mantiene la veda electoral y no se permite hablar de programas sociales hasta pasadas las votaciones.

“Hoy a las 12 de la noche terminan las campañas, entonces no se pueden tratar temas ya por parte de los candidatos y los partidos no se puede hacer campaña. En el caso de nosotros lo mismo, mañana son temas que tienen que ver con la salud, con la educación, temas informativos, siempre lo que hacemos es informar, pero pedirles de nuevo de que no tratemos los temas aquí aunque yo no responda. Si ustedes los tratan les están escuchando les están viendo, no es para pero presumir pero millones de personas, vamos a esperar”, afirmó.

Este domingo 6 de junio, México llevará a cabo elecciones intermedias donde se renovará por completo la Cámara de Diputados (500 lugares o curules); 15 gubernaturas; 30 congresos locales; 1900 ayuntamientos y juntas municipales.

Asimismo hoy miércoles 2 de junio, a la media noche, concluyen las campañas electorales e inicia una veda electoral de 3 días donde estará prohibido abordar temas electorales hasta el domingo 6, fecha en que se llevarán a cabo las votaciones.

