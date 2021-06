BBVA vende su filial en Estados Unidos por $11,500 millones de dólares

EL BBVA ha comunicado que la venta de su filial en Estados Unidos se completó, por un monto de $11,500 millones de dólares, con PNC Bank. De esta manera lo anunciaron ambas instituciones financieras.

Bill Denchak, vicepresidente y CEO de PNC Bank, quien reiteró que con esta adquisición se convierten en “la quinta organización de banca comercial de Estados Unidos, con más de $560,000 millones de dólares en activos y una franquicia nacional de costa a costa que proporcionará una gama completa de productos y servicios a clientes minoristas y empresariales en 29 de los 30 mayores mercados del país”.

PNC today announced the completion of its acquisition of BBVA USA Bancshares, Inc., including its U.S. banking subsidiary BBVA USA. PNC is now the fifth largest U.S. commercial banking organization serving 29 of the top 30 largest markets coast-to-coast.

