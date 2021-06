Genaro Gattuso quiere llevar al Tecatito Corona a la Fiorentina en este verano

Fiorentina ya empezó a confeccionar su nuevo proyecto 2021/22 con Genaro Gattuso en el banquillo y el nuevo técnico se fijó en el mexicano Jesús ‘Tacatito’ Corona como uno de los posibles refuerzos, de hecho ya iniciaron las conversaciones según reportó Fabrizio Romano.

Sérgio Oliveira, mediocampista de 29 años, es el primer objetivo del club viola. Ya trabajan con el FC Porto para pactar su fichaje y luego que se dé vendría el turno de Corona. “La Fiorentina dejó clara la intención de fichar a Oliveira como prioridad, y luego negociar por Jesús ‘Tecatito’ Corona por una tarifa más baja”, escribió Romano en su reporte.

Negotiations started and now in progress between Fiorentina and Porto for Sérgio Oliveira as exclusively reported yesterday. 🇵🇹🟣 #Fiorentina

Fiorentina made clear the intention to sign Oliveira as priority, then to negotiate for Jesús ‘Tecatito’ Corona for a lower fee. 🇲🇽 https://t.co/305zOvDAIP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2021