Recompensa para atrapar a asesinos del niño californiano Aiden Leos se acerca al medio millón de dólares

A casi dos semanas del asesinato del niño Aiden Leos en una autopista del sur de California, las autoridades no han dado con los culpables mientras la recompensa para ayudar a capturarlos se aproxima al medio millón de dólares.

El niño de 6 años murió tras ser impactado de bala sobre el Freeway 55 en la ciudad de Orange el 21 de mayo, cuando su mamá lo llevaba al kinder. Una pareja ha sido señalada como sospechosa del tiroteo y las autoridades mostraron en días recientes una foto del vehículo en el que escaparon.

El funeral de Aiden ha sido programado para este sábado según informó el canal NBC4. El servicio religioso se efectuará en la Capilla Calvary de Yorba Linda y aunque será un evento para familia y amigos cercanos podrá ser seguido en video.

LET’S GO TWITTER!!! The reward for information leading to the arrest in the road rage freeway shooting of 6-year-old Aiden Leos has increased to $450k after the Costa Mesa City Council voted unanimously on Tuesday to provide $50k in reward money to help find his killer. pic.twitter.com/D73bdKJMmw

