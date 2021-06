Una cartera virtual de Gucci se vendió en $4,000: de qué se trata

Lo virtual está de moda y existe gente que puede pagar mucho dinero por un objeto de ese tipo. Una sorprendente venta virtual de una bolsa de la marca Gucci se hizo por la suma de $4,115 dólares o 350,000 Robux en la plataforma de gaming Roblox.

El artículo Gucci fue pagado con dinero virtual de Roblox, lo que ni siquiera es una criptomoneda como tal, pues solo puede usarse en la plataforma con el mismo nombre.

Y no estamos hablando de un NFT ni nada por el estilo, lo que significa que no tiene valor, no tiene uso, no es intercambiable y fuera de la plataforma de Roblox no puedes hacer nada con dicha prenda.

El modelo del artículo es Gucci Dionysus y en físico, en una tienda real, esta tiene un costo de un poco más de 2 mil dólares. Así fu anunciado en redes sociales.

A Gucci bag in Roblox resold for 350,000 Robux or roughly $4,115. The same purse IRL costs $3,400.

Remember: this Roblox purse is not an NFT and thus has no value/use/transferability outside the Roblox world-yet it's worth more than the physical one.

Watch this space. pic.twitter.com/m4WjfC1Eq1

— AlexisOhanian.eth 7️⃣7️⃣6️⃣ (@alexisohanian) May 24, 2021