Niñas de 9 y 4 años roban auto de sus padres y protagonizan accidente en carretera

No cabe duda que la creatividad y el ingenio de los niños puede llegar a ser infinito, lo cual los lleva a ser protagonistas de grandes ideas revolucionarias que pueden llegar a cambiar el mundo o bien, ser artífices de terribles travesuras que podrían terminar en tragedias o desgracias.

Eso fue lo que ocurrió con dos hermanas de 9 y 4 años originarias de West Jordan, Utah, a quienes se les hizo fácil robar el auto de sus padres, un Chevrolet Malibú de color rojo para cumplir un sueño que tenían.

La hermana mayor fue la que se sentó en el asiento del conductor y antes de comenzar su aventura, sentó a su hermana menor en el asiento del copiloto, y ambas se colocaron el cinturón de seguridad antes de emprender su viaje.

Increíblemente, la niña de 9 años manejó durante un largo rato en carretera hasta que finalmente protagonizó un choque con un tráiler que se encontraba estacionado en en una bahía en una autopista de West Valley.

Alguien reportó el siniestro a la policía local y a los pocos minutos, agentes llegaron al lugar y al abrir el auto rojo que provocó el impacto quedaron asombrados al ver que al volante se encontraban la niña, acompañada de su hermana menor.

Officers got quite a surprise when they responded to an accident this morning & discovered the driver was a 9yo girl. The young girl & her 4yo sister apparently snagged the keys to the family car while their parents were sleeping & set out on their own summer adventure. #wvc pic.twitter.com/evHq3DiBRC

— WVC Police (@WVCPD) June 2, 2021