California sigue dando tarjetas regalo de $50 a quienes se vacunen contra COVID-19

El estado de California ha destinado $116.5 millones de dólares para incentivar la vacunación entre los residentes que aún no se han inoculado. El objetivo es que el mayor número de personas posible quede inmunizada frente al virus antes de la reapertura estatal programada para el próximo 15 de junio.

El gobernador Gavin Newsom anunció a finales de mayo que se celebrarían varios sorteos para los angelinos que se pusieran la vacuna y que se entregarían tarjetas regalos de $50 dólares para las primeras dos millones de personas que se inoculen contra COVID-19 tras el anuncio.

Las tarjetas incentivo se empezaron a entregar el 27 de mayo, según la información de la oficina del gobernador. Las personas elegibles para obtenerlas son quienes comiencen a vacunarse después de esa fecha y completen la inoculación (dos dosis para las vacunas de Pfizer y Moderna y una para la de Johnson & Johnson).

Estos $50 dólares pueden ser en una tarjeta prepago virtual o una tarjeta para comprar en ciertos supermercados. La primera opción puede utilizarse tanto en internet como en establecimientos que acepten las principales tarjetas de débito. También se puede añadir al monedero móvil. La segunda se puede gastar en tiendas de la compañía Kroger (Ralphs, Food 4 Less, Foods Co.) o de Albertsons (Safeway, Vons, Albertsons, Pavilions, Andronico’s) mientras haya saldo.

Además de haberse vacunado después del 27 de mayo, para recibir esta tarjeta es necesario vivir en Los Ángeles y tener 12 años o más. Estas tarjetas se continuarán entregando hasta agotar existencias (dos millones) y quienes la reciban también participará automáticamente en la lotería.

El pasado viernes se realizó el primer sorteo de $50,000 dólares, que benefició a 15 californianos. Otros 15 residentes vacunados recientemente recibirán también el mismo premio el viernes 11 de junio y 10 obtendrán $1.5 millones de dólares el 15 de junio, día de la reapertura.

En el sorteo participan automáticamente todos los residentes californianos que se hayan puesto al menos una vacuna. Los presos no son elegibles, según la página de vacunación del estado dorado. Los premios se ingresarán cuando los ganadores estén completamente vacunados.

Adicionalmente, en el condado de Los Ángeles se están llevando a cabo campañas de inoculación puerta a puerta para llegar sobre todo a las personas que viven en comunidades tradicionalmente más desatendidas.

Con el lema #VaxUpLA (Vacúnate Los Ángeles, la presidenta del concejo municipal, Nury Martínez, acumpañó a voluntarios y a bomberos angelinos al vecindario de North Hills, en el Valle de San Gabriel, donde se llevó a cabo una campaña de información y vacunación parecida a las que se han ido replicando en otros puntos de la ciudad.

