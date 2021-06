El Miamicoin: uno de los grandes anuncios en un festival de criptomonedas lleno de celebridades

Miami es la ciudad que hasta ahora se está viendo que lo está dando todo para convertirse en una gran promotora de las criptomonedas. Ahora está tratando de tener su propia moneda, el Miamicoin, una criptomoneda construida sobre el City Coins.

El alcalde de Miami, Francís Suarez, dijo en una conferencia en el marco del gran evento del Bitcoin 2021 que se llevó a cabo en Miami el pasado fin de semana, que se trata de una nueva manera para que la ciudad recaude fondos.

La fórmula es la siguiente, se hace una contribución con criptomonedas a la cartera de la ciudad de Miami, ésta es tomada como una donación benéfica, sería como una especie de “stacking”, que luego te va a dar recompensas en bitcoin o STX.

Suarez dijo que está buscando consenso para este proyecto de criptomoneda para la ciudad, actualmente está activo en GitHub pero la verdad es que espera poder contar con su propia Wallet, para ser capaces de hacer transacciones o recibir incentivos.

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) June 2, 2021