La jugada a lo Messi con la que Sergiño Dest le rompió los tobillos a Edson Álvarez

Sergiño Dest, seleccionado de Estados Unidos que es parte de la nueva generación de futbolistas que causan entusiasmo entre los aficionados de este país, celebró este domingo la victoria del “Team USA” contra la selección mexicana en la Nations League de la Concacaf.

Mientras Christian Pulisic fue el autor del gol con el que el conjunto de las barras y las estrellas superó al Tricolor en tiempos extra y el portero Ethan Horvath fue el héroe al atajar un penalti, Sergiño Dest hizo una de las mejores jugadas de tiempos recientes de su equipo contra México.

Barcelona you guys have an absolute gem in Sergiño Dest pic.twitter.com/ekED8x6OhK

Dest, de apenas 20 años de edad, realizó un autopase pegado a la banda con el que se llevó a dos jugadores mexicanos. Y luego, cuando Edson Álvarez lo encaró, el jugador del FC Barcelona hizo un movimiento que le rompió los tobillos al contención mexicano.

Seems like Sergino Dest sitting this dude down last night should have gotten more love.😂 pic.twitter.com/2UceyiNDgY

— HalfSpaces (@blharreld) June 7, 2021