Buscan a conductor por brutal accidente que dejó dos muertos en Palmdale y provocó tremendo incendio

Las autoridades están buscando a un conductor fugado que estuvo involucrado en un accidente que dejó dos muertos y un gran incendio en Palmdale en la madrugada del miércoles.

El choque de los dos vehículos tuvo lugar sobre las 12:30 de la madrugada en Rancho Vista Boulevard, cerca de 11th Street West, donde se encuentra el Antelope Valley Mall.

UPDATE: Detectives searching for the driver of a Dodge Challenger who fled after being involved in a fiery hit-and-run wreck which killed 2 people near the Antelope Valley Mall in Palmdale. The Challenger was speeding when it slammed into a Camry. https://t.co/l1x132UYpG pic.twitter.com/tyUvf3aR9x

— CBS Los Angeles (@CBSLA) June 9, 2021