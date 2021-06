El gigantesco atacante en gasolinera angelina fue entregado por su propia madre, quien lo reconoció en la TV

El hombre de unas 350 libras que atacó de manera brutal a una hispana en una estación de gasolina en el área de Los Ángeles el 30 de mayo fue entregado a la Policía por su propia madre.

ABC7, uno de los canales locales que reportaron la salvaje golpiza en Gardena, dijo que Sheila Crewswell vio el video en un reporte de dicha emisora y se dio cuenta que el gigantesco agresor era su hijo.

Ella entonces lo reportó a las autoridades y el peligroso individuo fue arrestado.

VIDEO: Police looking for 300-350 pound man who viciously attacked woman at Gardena, California gas station without provocation.

— Preston Phillips 🇺🇸 (@PrestonTVNews) June 4, 2021