Arrestan al enorme hombre que golpeó fieramente a una latina en una gasolinera de Los Ángeles

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El hombre sospechoso de realizar un feroz ataque sin aparente causa contra una mujer latina cuando ella cargaba gasolina en su vehículo en una estación de servicio en la ciudad de Gardena en Los Ángeles fue arrestado, después de que se revelaran las imágenes de la agresión que envió a la mujer al hospital, informaron este sábado las autoridades.

El ataque ocurrió poco después de las 7 p.m. del domingo pasado en la gasolinera Sinclair en Rosecrans y Avalon en Gardena. Una mujer acababa de empezar a poner gasolina en su vehículo cuando un hombre entró en el estacionamiento y se estacionó directamente frente a ella.

El video de una cámara de seguridad de la gasolinera reveló las imágenes del terrible ataque contra la mujer latina y se hizo viral en redes sociales:

Las imágenes muestran como un hombre sin camisa de unas 300 a 350 libras llega a la estación de servicio en su vehículo, se baja y se dirige con tranquilidad hacia la hispana para inmediatamente golpearla.

Los oficiales del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) dicen que el hombre se bajó tranquilamente de su vehículo, caminó hacia la mujer y la golpeó sin previo aviso o provocación. Ella cayó al suelo y el hombre la golpeó nuevamente en repetidas ocasiones en la cabeza y la cara, la agarró del cabello y la golpeó la cabeza contra el vehículo y el suelo varias veces, dijeron las autoridades.

Después del asalto, regresó tranquilamente a su camioneta, se subió y se fue.

Los empleados de la gasolinera dijeron que el hombre era en realidad un cliente habitual, que se presentaba a diario para comprar café y cigarrillos.

La mujer dijo a las autoridades que no lo reconocía, que no lo conocía personalmente y que no le quitaron nada. Fue tratada en un hospital por lesiones graves en la cabeza y la cara, y ahora se está recuperando en su casa, según los oficiales del alguacil.

La víctima, de la que no se reveló el nombre, fue descrita como una madre soltera hispana, de 25 años.

Arrestan al sospechoso

El sospechoso de realizar el vicioso ataque fue arrestado el viernes por la noche en la ciudad de Long Beach gracias a información que dio el público a las autoridades.

#LASD Century Station Detectives Seeking Public's Assistance in Identifying Suspect in the Vicious Attack of a Female, #Gardenahttps://t.co/HOnhJgjUgx pic.twitter.com/FeaycowxMR — LA County Sheriffs (@LASDHQ) June 4, 2021

El sospechoso no ha sido identificado por el momento. El arresto se logró gracias a las denuncias de un miembro de su familia que lo entregó. El familiar expresó su preocupación de que el sospechoso pudiera lastimar a otra persona o a él mismo.

El sospechoso puede haber cometido otros ataques contra personas

Los investigadores dicen que el sospechoso, que tiene 40 años, también estaría vinculado al menos con otro ataque en el mismo sector: una mujer de 63 años fue atacada el pasado sábado cerca del mismo lugar, dijeron las autoridades.

La policía cree que el sospechoso pudo atacar a otras personas, por lo que está pidiendo ayuda del público y de posibles testigos.

“Es la parte emocional”, dijo el detective Keegan McInnis, del Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD), a CBS 2, sobre la mujer latina víctima de la golpiza. “Ella realmente está teniendo dificultades para salir de casa. Ella está luchando para llevar a su hija a la escuela, recoger a su hija de la escuela. No ha vuelto al trabajo desde el incidente”.

McInnis también dijo que el LASD estaba investigando la posibilidad de que pudiera haber sido un crimen de odio.

“Él nunca trató de quitarle nada”, dijo. “Nunca pidió nada. Él le hizo algunos comentarios con respecto a que habla español, así que todavía estamos investigando la posibilidad de un crimen de odio“.

Las autoridades pidieron a cualquier persona con información sobre el sospechoso o el ataque que contactara a al detective McInnis al (323) 568-4800.

Con información de EFE